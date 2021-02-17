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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Pendik’te kar küreme ekiplerine, çocuklardan engel

Pendik’te kar küreme ekiplerine, çocuklardan engel

Kar tadını çıkaran çocuklar

Sosyal Medya Diyalog Karla Mücadele Kar Yağışı 

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( İSTANBUL ) -- Pendik’te karın keyfini çıkaran çocuklar ile kar küreme ekipleri arasında gülümseten diyalog İSTANBUL

- Pendik’te yoğun kar yağışının durmasının ardından çocuklar sokaklara koştu. Karın keyfini çıkaran çocuklar ile kar küreme ekipleri arasında gülümseten diyalog yaşandı. Çocukların isteğini kırmayan ekipler, kar küreme işini bir müddet erteledi. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ise sosyal medya üzerinden paylaşımda “Çocuklar sizi çok seviyoruz ancak bu yolu açmak zorundayız” diye paylaşımda bulundu. İstanbul’da yoğun kar yağışı gerçekleşirken, sürücülerde, zor anlar yaşadı. Pendik’te ise araçların yolda kaydığı ihbarı üzerine olay yerine giden Pendik Belediyesi karla mücadele ekipleri sokakta çocukların kaydıklarını gördü. Belediye ekipleri sokağı temizlemek isteyince, ekiplerin önüne geçen çocuklar, oyun oynadıkları için karların temizlenmemesi için ısrar etti. Etkili olan kar yağışının durmasından sonra kara kavuşan çocuklar ekiplere “Biz çok eğleniyoruz. Lütfen diğer sokakları temizleyin” demesi üzerine ekipler çocukların isteklerini kırmayarak sokağın temizlenme işini bir müddet erteledi. Çocuklar doyasıya karın tadını çıkardı. Çocukların karın keyfini çıkardığı görüntülerle sosyal medyadan paylaşımda bulunan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, “Çocuklar sizi çok seviyoruz ancak bu yolu açmak zorundayız” diye paylaşanımda bulundu. (MB-
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