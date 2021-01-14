Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Pendik’te kamyonet hırsızlığından aranan şüpheli yakalandı

Pendik’te kamyonet hırsızlığından aranan şüpheli yakalandı

Şüphelinin bir sokaktan geçmesi (GK)

Polis Sabıka Kaydı Akalan Kamera Hırsız 

-Park halindeki kamyondan görüntü (GK)
-Failin gerçekleştirdiği hırsızlık anı (GK)
-Şüphelinin karakola giriş-çıkış görüntüleri
-Diğer detaylar.

( İSTANBUL )- Şüphelinin sabıka kaydında biri ‘tehdit’, 31’i ‘hırsızlık’ olmak üzere 32 suç kaydına rastlandı İSTANBUL

- İstanbul’un Pendik ilçesinde, kamyonet hırsızlığından aranan şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının, 31’i hırsızlık’ olmak üzere 32 olaydan suç kaydı ortaya çıktı. Alınan bilgilere göre; Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamyoneti çalınan bir kişinin ihbarı üzerine geniş çaplı inceleme başlattı. Üç gün önce Çınardere Mahallesi’nde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili yürütülen çalışmalarda, sokaktaki işyerlerinin güvenlik kamera kayıtlarından failin N.Ç. adlı bir kişi olduğu tespit edildi. Polis, N.Ç.’nin kaldığı Velibaba Mahallesi’ndeki bir eve 11 Ocak’ta baskın düzenledi.
Zanlı, operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlık şüphelisi N.Ç.’nin yapılan sorgusunda 31’i ‘hırsızlık’ ve biri ‘tehdit’ olmak üzere 32 suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. Polisteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (SK-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı