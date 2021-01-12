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12 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Pendik’te kamyonet hırsızlığı teşebbüsü kamerada

Pendik’te kamyonet hırsızlığı teşebbüsü kamerada

Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık teşebbüsü

Polis Akalan Kamera Hırsız 

-Alarmın çalması ile birlikte şüphelinin kamyonetin yanından ayrılışı
-Detaylar.

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- İstanbul’un Pendik ilçesinde kamyonet hırsızlığı yaptığı gerekçesi ile aranan zanlı dün yakalandı. Şüphelinin bir kamyoneti çalma girişimi ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Edinilen bilgilere göre; Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Ocak’ta Kurtköy’de bir kamyonetin çalındığını, Velibaba Mahallesinde ise bir kamyonetin çalınmaya teşebbüs edildiği ihbarını aldı. Kamyonet hırsızlığı ile ilgili alınan ihbarı değerlendiren polis, söz konusu mahallerdeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüpheliyi tespit etti. Polis tarafından yapılan sokak çalışmalarında, söz konusu araçları çalan ve çalmaya teşebbüs eden şüphelinin 23 yaşındaki S.Y. olduğunu belirledi. Emniyet ekipleri, zanlının Ertuğrulgazi Mahallesinde bulunan evini tespit etti. Önceki gün söz konusu eve baskın düzenleyen polis, Y.’yi evde gözaltına aldı. Şüphelinin yapılan sorgusunda ‘hırsızlık’ suçu başta olmak üzere çok sayıda polisiye soruşturmadan suç kaydının olduğu anlaşıldı. Polis, çalınan araçlardan Kurtköy Mahallesinden çalınan kamyonetin aynı gün Kartal ilçesinde terk edilmiş halde bulunduğunu duyurdu. Yakalanan şüpheli, dün adli makamlara sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan zanlının bir kamyoneti çalma girişimi, aracın alarmının çalması ile son anda vazgeçtiği anlar güvenlik kameralarına yansıdığı görülüyor. (SK-
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