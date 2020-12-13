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13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Pendik’te kahvehane baskını kamerada

Pendik’te kahvehane baskını kamerada

Kahvehaneye baskın anı

( İSTANBUL )- Sosyal mesafeye uymamaktan ceza kesildi İSTANBUL

Para Cezası Kamera Kahvehane Harekete Geç Polis Ekipleri 


- Pendik’te bulunan bir kahvehaneye baskın düzenlendi.
Polis ekipleri içeride oyun oynayan 8 şüpheliye sosyal mesafe kuralına uymamaktan toplamda 25 bin 200 lira para cezası kesti. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Covid-19 tedbirleriyle ilgili çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda polis ekipleri, 12 Aralık 2020 tarihinde Pendik Çamçeşme Mahallesinde bulunan bir işyerinden dışarı sesler gelmesi üzerine harekete geçti. 25 bin lira para cezası Kahvehaneye baskın düzenleyen ekipler, içerde sosyal mesafe kuralına uymayan 8 kişi hakkında 1593 Saylı Umum Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. Maddesi gereğince 3 bin 150 lira olmak üzere toplamda 25 bin 200 lira idari para cezası uyguladı. Bahse konu işyeri İlçe Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

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