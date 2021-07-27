Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Pendik’te İSKİ borusu patladı, fışkıran su apartman boyuna ulaştı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Pendik’te İSKİ borusu patladı, fışkıran su apartman boyuna ulaştı

Pendik’te İSKİ borusu patladı, fışkıran su apartman boyuna ulaştı

Borudan fışkıran su

Su Esnaf Kamera Altın Cep Telefonu 

-Çevredeki insanlar

( İSTANBUL -ÖZEL)- Borudan fışkıran su nedeniyle çevre esnafının ürünleri zarar gördü İSTANBUL

- Pendik’te İSKİ’ye ait olan ve yolun altında bulunan su borusu bir anda patlayınca çevreye tazyikli su fışkırdı. Neredeyse bina yüksekliğine dek fışkıran su nedeniyle çevredeki esnafın ürünleri zarar gördü, park halindeki otomobiller çamurlu suyla ıslandı. Tazyikli suyun patlayan borudan metrelerce havaya fışkırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Pendik’te 23 Nisan Caddesi'nde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, iddiaya göre İSKİ’ye ait olan ve bir yolun altında bulunan su borusu bir anda patladı. Patlayan borudan çevreye yüksek tazyikli su fışkırdı. Neredeyse bir bina boyunu aşan tazyikli su çevrede olumsuz etkilere sebep oldu. Fışkıran su nedeniyle çevre esnafının ürünleri zarar görürken, park halindeki otomobiller çamurlu su ile ıslandı. Ayrıca yol üzerinden geçmekte olan otomobil sürücüleri zorluk yaşadı. Patlayan borudan tazyikli suyun fışkırdığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı