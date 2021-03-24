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24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Pendik’te hırsızlık şüphelileri nefes kesen operasyonla yakalandı

Pendik’te hırsızlık şüphelileri nefes kesen operasyonla yakalandı

Güvenlik kamerası

Adli Kontrol Elektronik Ürün Harekete Geç Cep Telefonu Polis Ekipleri 

-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Pendik’te bulunan bir elektronik ürün mağazasında hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheliler, polislerin nefes kesen operasyonu sonunda yakalandı. Şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Pendik’te 22 Mart’ta Yenişehir Mahallesi'nde bulunan elektronik ürün mağazasında hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, işyeri ve çevresinde bulunan güvenlik kameraları incelendi. İnceleme sonucunda bahse konu olayı gerçekleştirdiği belirlenen şahısların kullanmış oldukları kiralık olduğu anlaşılan otomobil tespit edildi. Otomobilin bir benzinlikten yakıt aldığı bilgisi üzerine yapılan araştırmalarda otomobili kullanan şahsın B.E. (25) isimli şahıs olduğu ve şahsın Yenişehir Mahallesinde bulunan bir otelde konakladığı belirlendi. Takibe alınan otelden bir süre sonra B.E. isimli şahsın çıktığı görüldü, şahıs otomobille gitmeye çalışırken polis ekiplerince durdurularak kimlik istendi. Polislerin aracına çarparak kaçmaya çalışan şahıs, yaşanan kovalamaca sonucu araçta bulunan K.I. (43) isimli şahısla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda; 9 adet cep telefonu, 2 adet power bank, 4 adet cep telefonu kılıfı ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden K.I. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, B.E. isimli şahıs ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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