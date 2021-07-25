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Pendik'te fidye için rehin alıp işkence ettiler: Para alamayınca öldürüp bahçeye gömdüler
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25 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Pendik'te fidye için rehin alıp işkence ettiler: Para alamayınca öldürüp bahçeye gömdüler

Pendik'te fidye için rehin alıp işkence ettiler: Para alamayınca öldürüp bahçeye gömdüler

Cesetin gömüldüğü yer

Rehin Gecekondu Fİrarİ İşkence Irak 

-Ev bahçesi
-Olay yeri inceleme ekipleri
-Mahalleli
-Polis detay
-Ev sahibi röportaj

( İSTANBUL )-Pendik'te fidye dehşeti: Fidye için kaçırdıkları şahsı para alamayınca öldürüp bahçeye gömdüler İSTANBUL

- Pendik'te Pakistan uyruklu 4 kişi, Afgan uyruklu 4 şahsı fidye için kaçırıp kirada kaldıkları gecekonduda rehin aldılar. Şüpheli şahıslar kaçırdıkları kişilere işkence edip para istediler. Şüpheli şahıslar daha sonra kaçırdıkları 3 kişiyi serbest bırakıp bir kişiyi rehin tutmaya devam ettiler. Rehin tuttukları kişiden istedikleri fidyeyi alamayan şüpheliler işkence ettikleri şahsı öldürüp oturdukları evin bahçesine gömdüler ardından kayıplara karıştılar. Fidye dehşetinin şüphelileri polis tarafından aranıyor. Olay, Pendik Güllübağlar Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre Pakistan uyruklu O.K., İ.U., S.K., ve Z.H. isimli şahıslar, Afgan uyruklu 4 kişiyi yaklaşık 20 gün önce kaçırarak kirada oturdukları gecekonduda rehin aldı. Şüpheliler, kaçırdıkları şahıslara para elde etmek amacıyla günlerce işkence etti. Kaçırdıkları 4 kişiden 3'ünü serbest bırakan şüpheliler 21 yaşındaki Raşit Muhammet'i rehin tutmaya devam ettiler. Rehin tutup işkence ettikleri kişiden istedikleri fidyeyi elde edemeyen şüpheliler yaklaşık 15 gün önce şahsı öldürdüler, ardından oturdukları gecekondunun bahçesinde kazdıkları mezara gömüp üzerine beton döktüler. Arkadaşlarından haber alamayan diğer mağdurlar polise gidip durumu bildirdi. Bahçesine ceset gömülen evin sahibi de, evin bahçesine dökülen betonu görmesi ve kiracılarından haber alamaması nedeniyle şüphe üzerine polise ihbarda bulundu. Olay hakkında çalışma başlatan Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evin bahçesine cesedin gömüldüğünü fark etti. Yapılan çalışmalarda bahçeye gömülen ceset çıkarılırken ev içerisinde inceleme yapıldı. Polis ekipleri, olayın firari şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı. Dehşetin yaşandığı evin sahibi Ekrem Karaaslan, "2, 3 senedir bu mahallede oturuyorlar. İyi insanlar gibi görünüyorlardı. En son bayrama 3 4 gün kala gelmediler biz de şüphelendik. Bahçeye beton atmışlardı. Beton yeniydi. Şüphelenince karakola gittim. Takibe aldılar. İşkence yapmışlar. Kazınca ceset çıktı. Kaybolduktan sonra şikayette bulunduk. 5, 6 aydır burada oturuyorlardı. Şahıslar polislerle beraber geldi. Oradan öğrendik. Kardeşi kayıp, araştırıyorlardı" dedi.

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