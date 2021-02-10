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10 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Pendik’te feci kaza: 1 ölü 2 yaralı

Pendik’te feci kaza: 1 ölü 2 yaralı

İtfaiye

Polis Hastane Cenaze Sağlık Ekipleri 

-Kaza yapan araçlar
-Sağlık ekipleri
-Kaza detay
-Cenazenin çıkarılışı

( İSTANBUL ) -- Kazada otomobilinin altında kalan kişi hayatını kaybetti İSTANBUL

- Pendik’te Sabiha Gökçen havalimanı bağlantı yolunda seyir halinde olan bir otomobil, yol kenarında park halinde olan otomobile hızla çarptı. Kazada park halindeki otomobilin altında kalan bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı. Kaza, Pendik’te Sabiha Gökçen bağlantı yolunda saat 08.30 sıralarında meydana geldi. 34 BPV 721 plakalı Dacia marka otomobil sürücüsü İbrahim Düzer (58), aracını yol kenarında park etti. İddiaya göre o sırada yolda seyir halinde olan 34 ST 6745 plakalı Fiat marka otomobil sürücüsü Can Yılmaz, park halinde olan araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan iki araçta da maddi hasar meydana geldi. İbrahim Düzer kaza sırasında otomobilinin altında kaldı. Düzer’in yanında bulunan bir kişi ile sürücü Yılmaz yaralandı. Olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan biri ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan diğer sürücüye ise olay yerinde alkol testi uygulandı. Sağlık ekipleri otomobilin altında kalan Düzer’in hayatını kaybettiğini belirledi. Düzer’in cenazesi itfaiye tarafından aracın altından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. (CGK-
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