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19 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Pendik’te fabrikada tiner kazanı patladı, 1 işçinin vücudu yandı

Pendik’te fabrikada tiner kazanı patladı, 1 işçinin vücudu yandı

Olay yeri

Fabrika Hastane Sağlık Ekipleri 

-Ambulans ve itfaiye
-Yaralı adamın fotosu

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Pendik’te asansör üretimi yapılan bir fabrikada tiner kazanı patladı. Patlamaya maruz kalan bir işçinin vücudunun yüzde 70’i yandı. Yaralı işçi hastaneye kaldırıldı. Olay Pendik’te asansör üretimi yapılan bir fabrikada geçtiğimiz hafta yaşandı. Fabrikada çalışma yapıldığı sırada tiner kazanı bilinmeyen bir nedenle bir anda patladı. Patlamaya maruz kalan Şerafettin Çengel isimli işçi yaralandı. Patlama nedeniyle panik yaşanan işyerindeki diğer işçiler dışarı çıkartıldı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunun yüzde 70’inin yandığı öğrenilen yaralı işçi tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. (CGK-
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