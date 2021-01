Pendik’te dehşet: 2021 yılının ilk cinayeti gerçekleşti

-Katil kardeşin fotoğrafı



( İSTANBUL )-Tartıştığı ağabeyini öldürdü İSTANBUL



- Pendik’te iki kardeş arasında tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Yaşı küçük olan M.E. ağabeyi M.E. ‘yi tabancayla ateş ederek öldürdü. Alınan bilgiye göre olay geçtiğimiz gün yıl başının ilk dakikalarında saat 00.05’te Pendik, Çamçeşme Mahallesi, Fisun Sokak üzerinde meydana geldi. Aynı evde yaşadıkları iddia edilen iki kardeş arasında tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Yaşı küçük olan M. E. evde bulunan tabancayla ateş ederek ağabeyi M.E’yi öldürdü. Haber verilmesi üzerine olay yerine acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen acil servis ekipleri ağabey M.E’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri Baba A.E (65) ile küçük kardeş olan M.E’yi gözaltına aldı. Yapılan sorgulamalar neticesinde Baba A.E (65) serbest bırakılırken küçük kardeş M.E. 01.01.2020 tarihinde sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (AZ-



