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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Pendik’te daireden kötü kokular gelince acı gerçek ortaya çıktı

Pendik’te daireden kötü kokular gelince acı gerçek ortaya çıktı

Polis ekiplerinde görüntü

Çilingir Adli Tıp Harekete Geç Polis Ekipleri Bulduk 

-Olay yerinden görüntü
-Röportaj

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Pendik’te bir apartmandan dairesinden gelen kötü kokular üzerine polis ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri çilingir yardımı ile girdikleri dairede 55 yaşındaki Y.S.’nin cansız bedeni ile karşılaştı. Yaşamını yitiren Y.S.’nin yaklaşık 15 gün önce öldüğü belirtildi. Esenler Mahallesi Sırdaş Sokak’ta, bir süredir yalnız yaşayan Y.S.’nin (55) apartman dairesindeki evinden gelen kokuları fark eden komşuları, polise haber verdi. Binaya gelen polis ekipleri, çilingir yardımı ile eve girdi. Maskelerle eve giren ekipler, 55 yaşındaki Y.S.’nin cansız bedeni ile karşılaştı. Ölümü şüpheli bulundu Yaklaşık 15 gün önce öldüğü tahmin edilen Y.S.’nin cansız bedeni, şüpheli bulunarak olay yerine gelen ekipler tarafından incelendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonucu Y.S.’nin cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı. Kötü kokular üzerine harekete geçtiler Ölen kişinin komşuları olduğunu söyleyen Ömer Faruk, "Kendisi Erzurumluydu, yaklaşık 15 gün önce görmüştüm. Daireden aşırı derece de koku gelince polisi aramak zorunda kaldım. Kapıyı açıp içeri girdiğimizde ise kötü bir halde bulduk” diye konuştu.

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