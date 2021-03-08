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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Pendik’te çıkan yangın paniğe neden oldu

- Pendik’te çıkan yangın paniğe neden oldu

itfaiye ekiplerinin çalışması

İlk Müdahale Polis Sağlık Çalışanları 

-yangının olay yeri görüntüleri ,
-ambulans ve sağlık çalışanlarının olay yeri görüntüsü
-vatandaşların görüntüleri

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Pendik'te çıkan yangında mahalle sakinleri büyük panik yaşadı. İddaya göre evin dışında bulunan ağaçların yanması ile bir anda evin çatısına sıçradı. Çıkan yangında dumandan bir kişi etkilendi. Pendik Dumlupınar Mahallesi'nde bir evde 13.00 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen 1 vatandaş olay yerine gelen ambulansta ilk müdahalesi yapıldı. Yanan evden son anda çıkan Ayşe Keskin, "Evde bulaşıkları yıkıyordum. Dışarıda yangın var diye bağıranları duydum. Dışarı çıktım çatının yandığını gördüm artık kim yaktı bilmiyorum” dedi Fikriye Akbaş ise, "Evi yanan benim görümcem yangın çıktığında ben karşı komşudaydım yanan yer görümcemin evi bizde çok şükür bir şey olmadı” şeklinde konuştu.
(MÇ-
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