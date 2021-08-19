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Pendik’te çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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19 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Pendik’te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Pendik’te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

YANAN ALAN DRONE

( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL

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- Pendik’te ormanlık alanda çıkan yangın itfaiyenin havadan helikopterle ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıktığı alan drone ile havadan görüntülendi. Pendik’te Kurna Mahallesi mevkiinde ormanlık alanda saat 17.45 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri yangına karadan müdahale ederken, havadan da helikopter ile yangının olduğu bölgeye su bırakılarak müdahale edildi. Yapılan müdahale ile yangın ağaçlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının çıktığı ormanlık alan drone ile havadan görüntülendi.
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