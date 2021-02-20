Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Pendik'te bıçaklı dehşet: Annesini kalbinden bıçakladı

Pendik'te bıçaklı dehşet: Annesini kalbinden bıçakladı

Polis Ekipleri

Hastane Baros Akalan Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Olay yeri
-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul

Pendik'te tartıştığı annesini kalbinden bıçaklayan şüpheli şahıs olay yerinde kıskıvrak yakalandı. Bıçak darbeleri sonucu ağır yaralanan anne ise hastaneye kaldırıldı. Olay, Pendik Yayalar Mahallesi Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi Feys Sokak üzerinde bulunan bir evde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Saliha Duran isimli bir vatandaş ilk eşinden olan ve evinin kapısına gelen oğlu Mehmet Türk ile tartışmaya başladı.
Yaşanan tartışma esnasında sinirlenen oğul Türk, annesi Saliha Duran'ı yanında getirdiği bıçakla yaraladı. O esnada kavga seslerini duyan çevredeki komşular dışarı çıktığında Duran'ı bıçaklanmış vaziyette görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri annesini yaralayan Mehmet Türk'ü gözaltına alırken, sağlık ekipleri ise bıçak darbeleri sonucu yaralanan anneyi Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (MB-)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement AdvertisementAdvertisement Advertisement