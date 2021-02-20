Pendik'te bıçaklı dehşet: Annesini kalbinden bıçakladı

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İstanbul



Pendik'te tartıştığı annesini kalbinden bıçaklayan şüpheli şahıs olay yerinde kıskıvrak yakalandı. Bıçak darbeleri sonucu ağır yaralanan anne ise hastaneye kaldırıldı. Olay, Pendik Yayalar Mahallesi Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi Feys Sokak üzerinde bulunan bir evde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Saliha Duran isimli bir vatandaş ilk eşinden olan ve evinin kapısına gelen oğlu Mehmet Türk ile tartışmaya başladı.

Yaşanan tartışma esnasında sinirlenen oğul Türk, annesi Saliha Duran'ı yanında getirdiği bıçakla yaraladı. O esnada kavga seslerini duyan çevredeki komşular dışarı çıktığında Duran'ı bıçaklanmış vaziyette görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri annesini yaralayan Mehmet Türk'ü gözaltına alırken, sağlık ekipleri ise bıçak darbeleri sonucu yaralanan anneyi Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (MB-)



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