Pendik’te atölyeye giren yılanı bulmak için ateş yaktılar

-İtfaiye ekipleri

-Ateş yakılması

-röportaj



( İSTANBUL - ÖZEL)- Pendik’te mobilya atölyesine giren vatandaş paniğe neden oldu İSTANBUL



- Pendik’te bir mobilya atölyesine giren yılan atölyede büyük paniğe neden oldu. Yılanı bulmak için bir vatandaşın ateş yakması ise ilginç görüntülere sahne oldu. İstanbul’un Pendik ilçesinde bulunan bir mobilya atölyesine giren yılan paniğe neden oldu. Yılanı gören vatandaşların itfaiye ekiplerine haber vermesiyle atölyeye gelen itfaiye ekipleri yılanı bulmak için uzun uğraşlar verdi. Atölye içinde saklanan yılanı bulmak için bir vatandaşın ateş yakması ise ilginç görüntülere sahne oldu. Yılan, uzun uğraşlara rağmen bulunamadı. Atölyede çalışan Eray Pay, "Biz yemek yiyorduk. İlk önce kablo zannettik. Hareket edince fark ettik. Yanına gittik. Bizi görünce kaçtı. İtfaiyeyi çağırdık. Yılanın bulamıyoruz. Süt koyacağız, ateş yaktık. Altlara duman verdik, ateş verdik. Şimdi kimse yukarı çıkamıyor. Herkes korkuyor” dedi.



