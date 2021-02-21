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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Pendik'te annesini kalbinden bıçakladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Pendik'te annesini kalbinden bıçakladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Arşiv görüntüler

( İSTANBUL )- “Arbede sırasında annem bıçağın üzerine düştü” İSTANBUL

Arbede Avcılık 


- Pendik'te tartıştığı annesini kalbinden bıçakladığı gerekçesiyle gözaltına alınan oğlu Mehmet T., “üst soydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklandı. Şüpheli sorgusunda, “Annemin evine gitmeden önce alkol almıştım. Kapıyı çaldım. Annem açtı. Beni eliyle itekledi, ‘niye geldin’ diye bağırdı. Elimde bıçak vardı, yer de buzluydu. Aramızda yaşanan arbede esnasında annem bıçağın üzerine düştü, yaralandı” dedi.
Pendik’te geçtiğimiz gün tartıştığı annesi Saliha D.’yi (42) kalbinden bıçaklayarak yaralayan Mehmet T. (26) gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, öğle saatlerinde Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.“Annem bıçağın üzerine düştü”Şüpheli Mehmet T. sorgusunda, “Annemin evine gitmeden önce alkol almıştım. Kapıyı çaldım. Annem açtı. Beni eliyle itekledi, ‘niye geldin’ diye bağırdı. Benim elimde bıçak vardı. Yer de buzluydu. Aramızda yaşanan arbede esnasında annem bıçağın üzerine düştü, yaralandı. Korktum, olay yerinden uzaklaştım. 155’i arayıp kendimi ihbar ettim. Annemle aramızda herhangi bir husumet bulunmamaktadır. Olaydan 15 gün önce annemi ziyaret ettim. Olay sebebiyle pişmanım” diyerek tutuksuz yargılanmayı talep etti.Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheli, tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Mehmet T.’nin “üst soydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanmasına hükmetti. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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