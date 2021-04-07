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07 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Pendik’te alev topuna dönen araç yangınının görüntüleri ortaya çıktı

Pendik’te alev topuna dönen araç yangınının görüntüleri ortaya çıktı

görüntü montaj tünelde

Araç Yangını Kamera Yükselen 

-sokak görüntüsü
-yanan aracın görüntüsü
-vatandaşların görüntüsü
-itfaiye müdahale görüntüsü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Pendik'te 21.00 sıralarında meydana gelen ve alev topuna dönen aracın görüntüleri güvenlik kamaralarına saniye saniye yansıdı. Ramazanoğlu Mahallesi Kaynarca Caddesi'nde, dün akşam saatlerinde Suriye uyruklu Yahya T. isimli vatandaşa ait 34 M 0885 plakalı Hyundai marka minibüsün motor kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Araçtan yükselen dumanları gören araç sahibi Yahya T. alev topuna dönen aracını söndürmek için verdiği mücadele olay yerinde bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.
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