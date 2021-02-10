Pendik’te aldatma şüphesi nedeniyle 2 çocuk annesi kadın vuruldu

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( İSTANBUL ) -- Aldatma şüphesi nedeniyle ağabeyinin karısını silahla vurdu İSTANBUL



- Pendik’te bir şahıs, ağabeyinin 2 çocuklu eşine “aldatma” şüphesi nedeniyle evin içerisinde ateş açtı. Kocasını aldattığı iddiası nedeniyle kurşunun hedefi olan kadın elinden ve bacağından yaralandı. Ağabeyinin eşini vuran şahıs olay yerinden kaçarken yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Olay, Pendik Ertuğrul Gazi Mahallesinde saat 13.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre kocasının, kendisini aldattığından şüphelendiği 2 çocuk annesi Nurşen Alper ile kocasının kardeşi Y.A. arasında tartışma çıktı. Y.A., ağabeyini aldattığından şüphelendiği kadına evin içerisinde tabanca ile ateş açtı. Silahtan ateşlenen kurşun, Alper’in hem eline hem de bacağına isabet etti. Silahlı saldırgan ardından olay yerinden hızla kaçtı. Yaralı kadın ise olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan kadının tedavisine başlanırken, polis ekipleri silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olay hakkında bilgi veren mahalle sakini Fikri Baş, “Arkadaş komşumuz. Kim vurmuş bilmiyoruz. Ev sahibi kapı komşumuz. Ambulans vardı. Hiç ses duymadık. Ev sahibi buraya geldi. Misafir vardı bayılmış onu çıkaracaklar dedi” dedi.

(CGK-



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