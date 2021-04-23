Pendik'te 30 yaşındaki genç kendini ağaca asarak intihar etti

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( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL



- Pendik'te 30 yaşındaki genç adam boş arazide kendini ağaca asarak hayatına son verdi. Genç adamın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 19.00 sıralarında, Pendik Yayalar Mahallesi'nde boş bir arsada 30 yaşındaki Ercan Demirci isimli vatandaşın iple ağaca asılı cansız bedeni bulundu. Durumu gören görgü tanıkları sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken Demirci'nin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri, Ercan Demirci'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay Yeri İnceleme Ekipleri ve Savcı’nın incelemesinin ardından genç adamın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp morguna kaldırıldı. Görgü tanıklarından Hamza Kabaş isimli vatandaş, "Yoldan geçerken gördük, arkadaş kendisini asmış. Tanışmışlığımız vardı. 30 yaşlarında bir arkadaştı. Olayı gördük, geldik, tanıdık çıktı." dedi.





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