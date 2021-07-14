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Pendik belediyesi sivrisinekle mücadele için ekip sayısını arttırdı
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14 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Pendik belediyesi sivrisinekle mücadele için ekip sayısını arttırdı

Pendik belediyesi sivrisinekle mücadele için ekip sayısını arttırdı

drone görüntüsü

Üvez Avcılar Araç Sayısı Personel Sayısı Biyoloji 

-ilaçlama araçları
-ilaçlama yapan çalışanlar
-araçla ilaçlama çalışmaları

( İSTANBUL -DRONE)- Pendik’te sivrisinek avcıları havadan görüntülendi İSTANBUL

- İstanbul’un çeşitli semtlerinde görülen sivrisinek istilasına karşı Pendik Belediyesi sivrisineklerle daha etkili mücadele için ekip ve donanım sayısını arttırdı. Pendik’in tüm mahallelerinde ilaçlama çalışmaları devam ederken gündüz ve gece ilaçlama periyotları da sıklaştırıldı. Pendik Belediyesi tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamındaki sivrisinek avcıları havadan da görüntülendi. İstanbul’un çeşitli semtlerinde artışı gözlemlenen sivrisinekler, mahalle sakinlerinin kabusu haline geldi. Sivrisinek istilasının baş gösterdiği semtlerde ısırıklar yaralanmalara neden olurken semt sakinleri durumdan rahatsızlıklarını dile getirdi. Özellikle çocuklarda derin yaralanmalara neden olduğu belirtilen sivrisinek istilasının Pendik’te yaşanmaması adına Pendik Belediyesi tarafından sivrisineklere yönelik etkin mücadele başlatıldı. Pendik’in tüm sokaklarında gündüz ve gece ilaçlamalarını sürdüren Pendik Belediyesi, ilaçlama periyotlarını sıklaştırdı. Sivrisinek istilasının uğramadığı Pendik, sürdürülen çalışmalarla sivrisinek ve diğer haşerelerden korunmayı amaçlıyor. Kaynağında biyolojik ilaçlama yöntemiyle sivrisineklere karşı mücadele eden Pendik Belediyesi, tüm ilçe çapında ekip ve donanım sayısını arttırdı. Sivrisinekle mücadele kapsamında personel sayısı 40’a, araç sayısı da 10’a çıkarıldı. Ayrıca mahallelerde sürdürülen gece ve gündüz ilaçlama periyotları da sıklaştırıldı. Öte yandan bu yıl ilk kez popülasyon artışı olan bölgelerde “mayıs sineği”, üvez ve tatarcık gibi sineklerle de mücadele edilmeye başlandı. Pendik Belediyesi tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamındaki sivrisinek avcıları havadan da görüntülendi. (BC-
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