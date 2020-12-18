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18 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Pencereyi kapatmak isterken canından oldu

Pencereyi kapatmak isterken canından oldu

Apartmandan detay

Akalan Panik Atak Akarçay Yaşlı Adam Sağlık Ekipleri 

-Polis aracı
-Yerdeki ceset
-Detay

( KONYA ) KONYA

- Konya'da 3'üncü kattaki evinin penceresini kapatmak isteyen 65 yaşındaki adam, dengesini kaybedip aşağıya düşüp hayatını kaybetti. Olay, saat 16.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Büyüksinan Mahallesi Karacadağ Sokak Baki Sitesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 10 katlı binanın 3'üncü katında oturan Hasan Karakarçayıldız (65), iddiaya göre açık kalan pencereyi kapatmak isterken dengesini kaybedince aşağıya düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından, Hasan Karakarçayıldız'ın cesedi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Hasan Karakarçayıldız'ın 1999 depremine yakalandığı sırada panik atak hastalığına yakalandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (RÇ-AH-
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