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07 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Pencereden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Pencereden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Olay yerinden detay

Polis Cenaze Gesi Yaşlı Adam Sağlık Ekipleri 

-Ölen şahıs
-Ekiplerden detay

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya'da, oturduğu binanın ikinci katından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti. Üzücü olay, Dumlupınar Mahallesi Tabari Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pencereyi açarken dengesini kaybeden 77 yaşındaki Yaşar Özçelik, ikinci kattan beton zemine düştü. Ailenin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası Özçelik'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Özçelik'in cenazesi otopsi için Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırılırken, olayla alakalı soruşturma başlatıldı. (EFE-)
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