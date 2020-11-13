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13 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Pencereden düşen lise öğrencisi ağır yaralandı

Pencereden düşen lise öğrencisi ağır yaralandı

Yaralı gencin ambulanstan sedye ile indirilmesi

Polis Lise Öğrencisi Lise Öğrenci Polis Ekipleri 

-Hastaneye girişi
-Acil müdahale odasına götürülmesi
-Hastanenin dış görüntüsü
-Olay yerinde polis ekipleri
-Gencin düştüğü pencere ve ev
-Düşen gencin Fotoğrafı

( SAMSUN -ÖZEL) SAMSUN

- Samsun'da ikinci kattaki evinin penceresinden düşen lise öğrencisi ağır yaralandı. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ticaret Meslek Lisesi son sınıf öğrencisi Bünyamin K.(18), ikinci kattaki evlerinin penceresinden düşerek ağır yaralandı. Sabah ailesi staja gitmesi için Bünyamin K.'yi uyandırmak isteyince odasında olmadığını fark etti. Bünyamin K., evinin penceresinden düşmüş olarak yaralı halde bulundu. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan liseli genç tedavi altına alındı. Bünyamin K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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