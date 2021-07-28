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Pencerede mahsur kalan hırsız ev sahibine böyle yalvardı
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Pencerede mahsur kalan hırsız ev sahibine böyle yalvardı

Pencerede mahsur kalan hırsız ev sahibine böyle yalvardı

-Pencereye tutunan hırsız

Mahsur Kaldı Kamera Hırsız Cep Telefonu 

--Şefika Yeşil ile röp.
-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sultangazi'de, hırsızlık amacıyla girdiği evde fark edilen şahıs, balkondan kaçmaya çalışırken mahsur kaldı. Binanın dış cephesinde mahsur kalan hırsız, ev sahibi ve sokaktakilere kurtarılmak için adeta yalvardı. Olay dün akşam saat 20.00 sıralarında 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 3’üncü kattaki bir daireye giren hırsız, bir süre sonra bina içerisinden gelen sesler üzerine kaçmak istedi. Evin arka balkonundan yan binaya geçen hırsız yan binadakilerin fark etmesi üzerine geri dönmeye çalıştı. İlk girdiği dairenin penceresine tutunan hırsız, tutunduğu yerden kurtarılmak için adeta yalvardı. Kısa bir süre sonra ise tutunduğu pencereden balkona geçen hırsız, kaçmayı başardı. O anlar ise bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, pencereye tutunan hırsızın kendisine tepki gösteren bina sakinlerine "düşeceğim" diyerek yardım istediği duyuluyor. Olay anını anlatan ev sahibi Şefika Yeşil, "İşten geldiğimde kapının açık olduğunu gördüm. Eşime seslenince arka balkona kaçtı. Buradan da yan komşuya geçmeye çalıştı. Arka taraftaki komşular camda asılı kalınca yalvardı. Sonra ben yardım istemeye çalışınca kaçmayı başardı” dedi.
Polis ekipleri kaçan hırsız yakalamak için çalışma başlattı.
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