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04 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Pencere korkuluğunda asılı kalan kediyi itfaiye kurtardı

Pencere korkuluğunda asılı kalan kediyi itfaiye kurtardı

-Kedinin kurtarılması telefon detay

( SİVAS )- Sivas’ta pencere korkuluğuna patisini sıkıştırarak mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı SİVAS

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- Sivas’ta pencere korkuluğuna patisini sıkıştırarak mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. Sivas kent merkezi Yeni Mahallede bir evin pencere korkuluğuna patisini sıkıştırarak mahsur kalan kediyi görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri kedinin bulunduğu pencereye gelerek çalışma yaptı. Levye yardımıyla kediyi bulunduğu yerden çıkardı.
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