Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Pençe Yıldırım Operasyonu'nda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Pençe Yıldırım Operasyonu'nda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

paylaşılan görüntü

( ANKARA ) ANKARA

Bild Teröristler 


- Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) Irak’ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB, Irak’ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyonunda tespit edilen 2 PKK mensubu teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Operasyonların aralıksız sürdüğünü belirten MSB, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröristlerin inlerine yönelik operasyonları aralıksız sürdürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi” ifadelerine yer verdi.
İlgili Foto Galeriler
Tunceli'de Terör OperasyonuTunceli'de Terör Operasyonu
Mardin'deki Terör OperasyonuMardin'deki Terör Operasyonu
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement