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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında PKK’ya ağır darbe

Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında PKK’ya ağır darbe

ELE GEÇİRİLENLERDEN GÖRÜNTÜLER

( ANKARA )- MSB, “Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi” ANKARA

Sosyal Paylaşım Sitesi Sosyal Paylaşım Terör Örgütü Teröristler 


- Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.
MSB, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Başarıyla devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi” ifadelerine yer verdi. Bakanlık yapılan operasyonlara ilişkin görüntülerini de paylaştı.
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