Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında PKK’ya ağır darbe



- Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

MSB, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Başarıyla devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi” ifadelerine yer verdi. Bakanlık yapılan operasyonlara ilişkin görüntülerini de paylaştı.

