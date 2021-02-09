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09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
“Pembe Makse” operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı

“Pembe Makse” operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı

Operasyondan görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

Mağdur Kadın Akalan Fuhuş Sokağa Çıkma Yasağı Saldırı 


- Başkent Ankara’da yerli yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptıran 14 şüpheli şahıs 26 ayrı noktaya düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındılar. Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekipler yapmış olduğu fiziki ve teknik takip sonucunda günü birlik ikametlerde ve farklı otellerdeki erkeklere fuhuş amaçlı yerli ve yabancı uyruklu pek çok kadının gönderildiğini tespit etti. Düğmeye basan Ahlak Büro ekipleri “İnsan ticareti yapmak, fuhuşa aracılık etmek, fuhuş yaptırmak ve bu yolla haksız kazanç elde etmek, resmi belgede sahtecilik, cinsel saldırı” suçları ile ilgili Ankara genelinde 26 adreste “Pembe Maske” isimli eş zamanlı operasyonlar düzenledi.
Operasyonlar sonucunda 17 Yabancı Uyruklu olmak üzere 60 mağdur kadın kurtarılırken, 14 Şüpheli şahıs ise yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslara ait ikamet, araç ve üzerlerinde yapılan aramalar sonucunda, toplamda 157.000 Türk Lirası para ve sokağa çıkma yasağını ihlal edebilmek için düzenlenmiş sahte evraklara el konuldu. Kurtarılan kadın şahıslar Ahlak Büro Amirliğinde olayla ilgili ifadelerinin alınmasının ardından yabancı uyruklu 17 kadın il göç idaresine teslim edildi. Yakalanan 14 şüpheli şahıs ise gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı. (ALİ-
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