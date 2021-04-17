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17 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Pelikanların balık keyfi kamerada

Pelikanların balık keyfi kamerada

balıkçının pelikanlara yem atması

( BURSA )- Bursa’da bir balıkçı elleriyle pelikanları besledi BURSA

Kamera Cep Telefonu Pelikan 


- Bursa’da bir balıkçı iskelede yanına gelen pelikanları elleriyle besledi. Uluabat Gölü’nde bir balıkçı, sandalını çektiği iskelede yanına gelen pelikanları elleriyle besledi. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, 5 pelikanın iskelede duran balıkçı kovadan balık atarak besledi. (SD-
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