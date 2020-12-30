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30 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Pelet fabrikasında korkutan yangın

Pelet fabrikasında korkutan yangın

Havadan drone Yangın Görüntüleri

Yüksek Gerilim Hattı Kapalı Alan Yüksek Gerilim Zabıta Ekibi Elektrik Kesintisi 

-Yanan fabrikadan detay
-Söndürme çalışmalarından detay

( MUĞLA -DRONE)- Pelet fabrikası alev topuna döndü, kül olana kadar söndüremediler- Alevler tüm iş yerini kapladı saatlerce söndürülemedi MUĞLA

- Muğla’nın Bodrum ilçesinden Pelet fabrikası, marangozhane ve talaş sıkıştırma atölyesinde çıkan yangın tüm iş yerini küle çevirdi. Alev topuna dönen işletmeyi söndürmek için iş makinaları, itfaiye ekipleri seferber oldu. Bodrum-Turgutreis karayolu Yahşi Kavşağı yakınında faaliyet gösteren marangozhane ve pelet üretim tesisinde, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.
İşyeri içerisinde bulunan malzemelerin tutuştuğu yangın, işyerinin 1000 metrekareye yakın kapalı alanının tamamını etkisi altına aldı. Yoğun alevler nedeniyle içerideki yangına etkili müdahale yapmakta büyük zorluk yaşandı. Yangının haber verilmesi üzerine itfaiye, polis, sağlık ve zabıta ekibi olay yerine sevk edildi. İşyerinin üzerinden geçen yüksek gerilim hattındaki enerji güvenlik amacıyla AYDEM ekipleri tarafından kesildi. İlçesinin batı bölgesinde bu sebeple elektrik kesintisi yaşandı. Yangın iş makinelerinin de desteğiyle, itfaiye ekipleri tarafından söndürülmeye çalışıldı. Olay yerine gelen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip etti. 3 saat süren yangın fabrikanın küle dönmesinin ardından kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına başladı.
(EA-
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