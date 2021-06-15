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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
- Pekin semalarındaki Samanyolu izleyenleri hayran bıraktı

- Pekin semalarındaki Samanyolu izleyenleri hayran bıraktı

Samanyolundan görüntüler

( PEKİN ) PEKİN

Lyon İçme Suyu Başkent Irak 


- Çin’in başkenti Pekin’de görüntülenen Samanyolu izleyenleri kendine hayran bıraktı. Başkent Pekin’deki Miyun su rezervuarı üzerinden Samanyolu güzel görüntüler oluşturdu. İzleyenleri kendine hayran bırakan görüntüler, hızlandırılmış şekilde paylaşıldı. Pekin’in en büyük su rezervuarı olan yaklaşık 4,4 milyar metreküp kapasitesindeki Miyun Rezervuarın inşaatı 1958’de başladı ve 1960’ta tamamlandı. 10 milyondan fazla insana içme suyu sağlayan rezervuar 1960’ta tamamlanmış ve su taşkınlarını önlemek için yapılmıştı.
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