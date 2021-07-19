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- Pekin’deki selde mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı
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19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Pekin’deki selde mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı

- Pekin’deki selde mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı

Sel görüntüleri

Sağanak Yağış Sel Baskınları Şiddetli Yağış Başkent Sağanak 

-Mahsur kalan insan ve araçların kurtarılması

( PEKİN ) PEKİN

- Çin’in başkenti Pekin’de sağanak yağış sonrası meydana gelen selde mahsur kalanlar, ekipler tarafından botlarla kurtarıldı. Çin’in başkenti Pekin’de şiddetli yağışlar sel baskınlarına neden oldu. Pekin Belediyesi tarafından, 8 bin kişiden oluşan ekip görevlendirildi. Sel nedeniyle evlerinde mahsur kalan insanlar, ekipler tarafından botlarla evlerinden tahliye edildi. Sağanak yağışlar nedeniyle kentte turuncu alarma geçilirken, en az 350 uçuşun iptal edildiği belirtildi. Pekin Demiryolu İdaresi tarafından yapılan açıklamada, 10'dan fazla tren hattında seferlerin askıya alındığı kaydedildi.
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