Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Peker grubuna düzenlenen operasyonda yeni görüntüler ortaya çıktı

Peker grubuna düzenlenen operasyonda yeni görüntüler ortaya çıktı

Polis kamerasına yansıyan operasyon anı

Polis Kamera Yurt Dışı Polis Kamerası Suç Örgütü 

-Detaylar.

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kamuoyunda 'Sedat Peker' olarak bilinen organize suç örgütü lideri ve adamlarına yönelik düzenlenen operasyonda yeni görüntülere ulaşıldı. Çete lideri Peker’in yurt dışında firari olarak arandığı operasyonda, polis kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin adreslerindeki aramalar ve el konulan silahlar yer alıyor. Edinilen bilgilere göre; bu sabah İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kamuoyunda 'Sedat Peker' olarak bilinen organize suç örgütüyle bağlantılı bir gruba yönelik Ankara, Hatay, Konya, Sakarya, Trabzon, İstanbul ve Kocaeli’de eş zamanlı operasyon düzenlemiş, aranan 63 şüphelinin 52’si yakalayarak gözaltına alınmıştı. Operasyonun polis kamerasına yansıyan görüntülerinde, özel harekat timlerinin baskın anı, çete üyelerinin yere yatırılıp kelepçelenmesi ve emniyete götürülüşü ile ele geçirilen silah, kılıç ve çek senetler yer alıyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement