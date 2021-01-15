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15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Pazaryeri'nden kaçan hırsızlar Bozüyük'te böyle yakalandı

Pazaryeri'nden kaçan hırsızlar Bozüyük'te böyle yakalandı

Şüphelilerin yakalanma anları

Çevik Kuvvet Şüpheli Araç Polis Ekipleri Dur İhtarı Demiryolları 

-Gözaltına alınırken görüntü
-Araç ve polis ekiplerinden görüntü
-Detay

( BİLECİK )- Demiryollarına ait demir malzeme çalan 3 şüpheli kovalamaca sonrası kıskıvrak yakalandı BİLECİK

- Bilecik’te, konvansiyonel tren hattı deposundan demiryollarına ait demir malzeme çalan şüpheliler, kovalamaca sonrası kıskıvrak yakalandılar. Edinilen bilgiye göre, Pazaryeri ilçesinde hırsızlık yapan şüpheliler bir araçla Bozüyük’e doğru kaçtılar. Bunun üzerine Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri alarma geçti. Ekiplerin başarılı takibi sonrasında araç ilçe merkezi yakınlarında takibe alındı. Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan 42 UT 254 plakalı otomobil, Yediler Mahallesi istikametine doğru kaçmaya başladı.
Teyakkuza geçen polis ekipleri yaşanan kovalamaca sonrasında şüpheli araç ve içindeki 2 kişiyi çembere alarak Anadolu İmam Hatip Lisesi önünde kıskıvrak yakaladı. Bir diğer şüpheli E.N. ise araçtan atlayarak, mahalle aralarına doğru kaçmaya başladı.
Durumu fark eden çevik kuvvet ekipleri şüphelinin peşine düşerek bu şahsı da kısa sürede yakaladılar. Şüpheliler daha sonra Devlet Demir Yollarına ait demir yüklü otomobil ile birlikte Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildiler. Diğer taraftan şüpheliler E.N., C.N. ve S.N.’nin ilçedeki birçok hırsızlık olayının şüphelisi oldukları kaydedildi. Şüpheliler, Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilecek.
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