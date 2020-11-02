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02 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Pazardaki kadının cep telefonunu çalan kadın hırsızlar yakalandı

- Pazardaki kadının cep telefonunu çalan kadın hırsızlar yakalandı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kadın hırsızların emniyetten çıkarken görüntüsü gece

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da pazarda alışveriş yapan yaşlı kadının montunun cebindeki cep telefonunu perdeleme yaparak çalan 3 kadın hırsız pazardaki güvenli timleri tarafından yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'ndeki semt pazarında alışveriş yapar yaşlı bir kadının etrafını saran 3 kadın, perdeleme yaparak yaşlı kadının mantosunun cebinden cep telefonunu çaldı. O sırada pazarda bulunan Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri hırsızlık şüphelisi 3 kadını kıskıvrak yakaladı. S.K.(53),S.K.(37) ve M.B.(23) emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevkedildi. üzerinde yaşlı kadına ait telefon çıkan M.B. tutuklanırken S.K. ve S.K. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (SA-
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