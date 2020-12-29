Pazarcılar soğuktan korunmak için soba kurdu

-- Pazarda soba kuran esnaf ve detaylar

-- Soğukta ısınan esnaf ve detaylar

-- Röportajlar ve pazardan görüntüler



( ERZİNCAN ) - ERZİNCAN



- Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görüldüğü Erzincan’da soğuk havadan etkilenen bazı pazarcı esnafı, ısınmak için tezgahlarının yanına soba kurdu. Soğuğun etkisini artırdığı son günlerde Erzincan’da kurulan pazar yerinde soğuktan korumak için kimi esnaf soba getirip kurdu, kimisi ise tezgahlarının arkasına ateş yakarak ısınmaya çalıştı. Soğukta ekmek kazanma mücadelesinin zor olduğunu ifade eden Ayhan Toprak, “Hava oldukça çok soğuk. Biz de üşüyoruz. Soğuk ve karlı kış günlerinde ateş yakmazsak ısınmanın yolunu bulamayıp hasta oluruz. Bu yüzden soba kurdum. Gelirken evden yakacak getirdim. Getirdiğim yakacakları yakarak ısınıyorum. Ne kadar soğukta olsa ekmek parası için pazara tezgahımızı açmaya mecburuz" dedi.

Öte yandan Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan’ın Göle ilçesinde eksi 24 derece olarak ölçüldü. Araç camları ve havuzların buz tuttuğu Doğu Anadolu'da buzlanma ve don uyarısında bulunuldu. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın az bulutlu olarak geçeceği gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesinin görüleceği kaydedildi. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. “Pazar yerlerinde korona denetimi” Erzincan'da ayrıca korona virüs (Covid-19) salgınını önlemeye yönelik alınan tedbirler kapsamında halkın yoğun şekilde bulunduğu pazar yerleri denetlendi. Yurt genelinde alınan korona virüs tedbir kararlarının uygulanması için büyük özen gösterilen şehirlerden biri olan Erzincan'da, semt pazarlarında denetimler elden bırakılmıyor. Ekipler, semt pazarlarında maske kullanımı, sosyal mesafe, sigara ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını denetlerken, pazara giriş çıkış yapan vatandaşlara ve esnafa ateş ölçümü yapmayı da ihmal etmiyor. Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbir kararlarına uyulmasının artık hayati önem taşıdığı günlerden geçildiğini vurgulayan pazar esnafı, "Tedbirlere uyuyoruz, uymayanları da ikaz ediyoruz. Pazar yerlerinde artık çok kalabalıkta olmuyor. Sosyal mesafeye, maskeye, hijyene dikkat ediliyor." dedi.

(AA-AA-Y)



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