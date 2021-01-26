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26 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Pazarcılar soğuk havada açık alana kurdukları soba ile ısınıyor

Pazarcılar soğuk havada açık alana kurdukları soba ile ısınıyor

Pazarcıların soba başında ısınması

Pazarcı Pazarcı Esnafı Pazar Esnafı 

-pazar detayları
-soba ve tenekelerden detaylar
-vatandaşlar ile röportaj
-genel detaylar

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum’da pazarcılar soğuktan korunmak için tezgâhlarının arkasında soba kurup, teneke için de ateş yakarak ısındılar. Erzurum’da etkili olan Sibirya soğukları pazarda ekmek parası kazanmaya çalışan pazar esnafını da olumsuz etkiliyor. Sabahın erken saatlerinde soğuk havada tezgâh açan pazarcı esnafı ısınabilmek bazıları soba kurarken bazıları da teneke içerisinde ateş yakıyor. Kış aylarının gelmesiyle dondurucu soğukların etkili olduğu Erzurum’da pazarcı esnafı açık havaya kurdukları sobayla ısınmaya çalışıyor. “Geceleri eksi 40’a düşüyor” Açık havaya kurdukları soba ile ısınan pazarcı esnafı, “Erzurum’da hava şartları ağırlaştı iyice. Soğuk havalar kışın olumsuz yönlerinden biri. Gece eksi 40’ı buluyor gündüz de 17-18 arası değişiyor. O yüzde soba kurup ısınıyoruz hem de mal satıp eve ekmek götürmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.
(ÇK-ÖB)
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