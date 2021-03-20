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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Pazarcılar hafta sonu serbestliği istiyor

Pazarcılar hafta sonu serbestliği istiyor

Pazarlardan görüntü

Pazarcı Hafta Sonu Market Maske Dağıtımı Kışla 

-Oda Başkanı Osman Akbıyık'ın konuşması
-Detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri Pazarcılar Odası Başkanı Osman Akbıyık, korona virüs ile mücadele kapsamında hafta sonu kısıtlamalarında pazarların kapalı olmasını ancak marketlerin açık olmasının haksız kazanç olduğunu belirterek, “Hafta sonlarında marketler açıksa, pazarlar da açılsın ya da pazarlar kapalı ise marketlerde kapansın” dedi.
Pandemi döneminde her türlü tedbiri belediyeler ve Meyveciler-Sebzeciler ve Pazarcılar Odası olarak aldıklarını aktaran Osman Akbıyık, "Pandemiye ilk girdiğimizde pazarlarımızda bütün önlemler alındı. Girişlerde, çıkışlarda esnaf sayısınca müşteri alındı. İlk dönemden itibaren belediyelerimiz tarafından ve odamız tarafından maske dağıtımı yapıldı. Kontrollü şekilde pazarlarımıza girildi. Biz de oda olarak belediyelerimiz ile birlikte çalışarak her önlemi aldık. Sorun sağlık olunca her önlemi aldık” dedi.
Akbıyık, “Pandemi döneminde denetimler hep pazara yöneldi. Hafta sonra pazarlarımız kapalı ancak marketler açık, biz marketlerde kapansın diyoruz. Bu haksız kazanç oluyor. Hafta sonları fiyatlar marketlerde 2’ye katlıyor. Pazar ile marketler arasında yarı yarıya fiyat farkı var. Bizim pazarcılar odası olarak isteğimiz, hafta sonlarında marketler açıksa, pazarlar da açılsın ya da pazarlar kapalı ise marketler de kapansın" dedi.

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