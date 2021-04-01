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01 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada

Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada

YAŞLI ADAMIN PAZAR YERİNDEKİ GÖRÜNTÜLERİ

Alışveriş Çalışan Kadın Semt Pazarı İhbar Hattı Cep Telefonu 

-ÖNÜNE GELEN KADINI TACİZ ETMESİ

( AYDIN )- Elinde bastonu ile semt pazarına çıkan yaşlı adam, önüne geleni taciz etti AYDIN

- Aydın’ın Söke ilçesinde kurulan semt pazarında yaşanan bir olay görenleri şaşkına çevirdi. Elinde asası ile semt pazarına çıkan yaşlı bir adam pazar yerinde önüne geleni taciz etti. Herkesi şaşırtan yaşlı adamın çirkin davranışları kameralara böyle yansıdı. Herkesi şaşırtan ilginç ve bir o kadar da çirkin olay Aydın’ın en büyük ilçelerinden Söke’de kurulan Çarşamba pazarında yaşandı. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, 75-80 yaşlarındaki elinde bastonu ile yürüyen bir adam, alışveriş telaşında olan kadınları bariz bir şekilde taciz ediyor. Whatsapp ihbar hattına gelen görüntülerde, çirkin olayı fark eden bir vatandaş pazar yerinde elinde asası ile alışveriş yapacakmış gibi dolaşıp asıl niyeti farklı olan adamı takibe alıyor. Görüntülerde yaşlı adam, sebze ve meyve tezgahının başında müşterilerine hizmet vermeye çalışan kadınları ve evinin mutfak ihtiyacını karşılamak için telaşla alıveriş yapmaya çalışan kadınları çeşitli şekillerde taciz ediyor. Sosyal medyada da yayınlanan görüntüler izleyenlerden büyük tepki görüyor. Henüz kimliği belli olmayan yaşlı şahsın yakalanıp yakalanmadığı bilinmiyor.
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