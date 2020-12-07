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07 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Pazar yerinde silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı

- Pazar yerinde silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı

-Olay yerinden görüntüler

Polis Silahlı Saldırı Saldırı 

--Olay yeri inceleme ekiplerinin olay yerindeki çalışması
--Genel detay

( KONYA ) KONYA

- Konya’nın Beyşehir ilçesinde, pazar yerinde silahlı saldırıya uğrayan şahıs bacağından vurularak yaralandı. Olay, Dalyan Mahallesi, Hal İçindeki gıda pazarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balıkçı dükkanlarının bitişiğindeki alanda henüz bilinmeyen bir sebeple silahlı saldırıya uğrayan U. S. (26) ayağına isabet eden bir kurşunla yaralandı. Yaralanan şahıs, ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından yapılan incelemede boş kovana rastlanılmadı. Yaralı şahısın verdiği bilgiler doğrultusunda saldırganın ismini tespit eden polis firari şahsı yakalamak için çalışma başlattı. (ARÖ-İP-
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