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30 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Pazar yerinde bayılan kadın kendisine bıçak çekildiğini iddia etti

Pazar yerinde bayılan kadın kendisine bıçak çekildiğini iddia etti

OLAY YERİNDE MÜDAHALE EDİLEN KADIN

Yarış Yaşlı Kadın Polis Semt Pazarı Sağlık Ekipleri 

-112 GÖREVLİSİ İLE KADININ DİYALOĞU
-POLİSİ GÖREN KADININ BAĞIRARAK SESLENDİĞİ ANLAR
-AMBULANS VE 112 GÖREVLİSİNİN HASTAYI PAZAR YERİNDE SEDYE İLE GÖTÜRMESİ

( TEKİRDAĞ -ÖZEL) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde pazar yerinden gelen senkop (bayılma) vakası ihbarına giden 112 ekipleri zamanla yarıştı. İlk müdahalenin ardından sedyeye bindirildiği sırada kendisine bıçak çekildiğini iddia eden kadın, polisi görünce, “Siz benim sağ kolumsunuz, bana yardımcı olun” dedi.
Her hafta başı kurulan semt pazarında, bir kadının senkop (bayılma) geçirdiği yönünde 112’ye ihbar geldi. Ambulans giremediği için olay yerine koşarak ulaşan sağlık ekiplerinin zamanla yarışı vatandaşlardan büyük takdir topladı. 112 görevlisinin tesellisi yaşlı kadını rahatlattı İlk müdahalenin ardından konuşan kadın, kendisine bıçak çekildiğini iddia etti. 112 görevlisi ise, “Üzülme teyze kimse sana şu an bıçak çekmiyor. Sıkma canını” diyerek teselli etti. Sedyeye bindirildiği sırada da polisi gören kadın, “Size sesleniyorum, bana yardımcı olun. Siz benim sağ kolumsunuz” dedi.
Yaşlı kadın, 112 ekiplerinin yardımıyla ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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