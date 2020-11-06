Pazar dönüşü 1 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

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( ANTALYA )- Görüntülerde, minibüsün kaza yaptığını fark eden bir vatandaşın koşarak kaza alanına gittiği görüldü ANTALYA



- Antalya’da dün akşam saatlerinde pazar dönüşü bir aracın bulvarda savrulmasıyla meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de ağır yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, minibüsün kaza yaptığını fark eden bir vatandaşın koşarak kaza alanına gittiği görüldü.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında, Kepez ilçesi Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezindeki bir pazarda ürünlerini sattıktan sonra Aksu istikametine seyir halinde olan Zafer Şener'in kullandığı 07 FMD 56 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp, yol kenarında bulunan bariyerlere çarpıp savruldu. Savrulan araç yolun kenarında kaldırıma çarptıktan sonra ters istikamete dönerek durabildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Servisine ihbar etti. Olay yerine gelen gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan sürücü Zafer Şener'i ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken, minibüste yolcu olarak bulunan yeğeni Ayşe Şener'in ise olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza nedeniyle bulvar üzerindeki trafikte uzun kuyruklar oluştu. Trafik polisi ise 3 şeritli yolu 2 şeride düşürerek, trafik akışını sağladı. Diğer yandan, kaza görüntüleri ortaya çıktı. Seyir halindeki bir aracın kamerasına yansıyan görüntülerde, şeridinde ilerleyen bir kamyonetin devrilen minibüsü fark etmesiyle ani fren yaparak direksiyonu kırıp, durduğu görüldü.

Görüntülerde, minibüsün kaza yaptığını fark eden bir vatandaşın da koşarak kaza alanına gittiği görülüyor.



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