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16 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Patpat ile otomobil çarpıştı: 1 kişi yaralandı

Patpat ile otomobil çarpıştı: 1 kişi yaralandı

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( HATAY ) HATAY

Hastane Tarım Cep Telefonu Sağlık Ekipleri Trol 


- Hatay'ın Samandağ ilçesi de tarım aracı patpat ile otomobil çarpıştı. Kazada patpat sürücüsü yaralandı. Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Kapısuyu Mahallesi'nde, henüz kimliği belirlenemeyen 31 SJ 121 plakalı otomobil ile "Patpat" diye tabir edilen tarım aracı çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan patpat sürücüsüne müdahale olay yerinde sağlık ekiplerinin yapmasının ardından hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle yolda araç trafiği kontrollü verilirken araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
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