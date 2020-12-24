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24 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Patlayıcı yapımında kullanılan bin 990 litre sülfürik asit ele geçirildi

Patlayıcı yapımında kullanılan bin 990 litre sülfürik asit ele geçirildi

Çobanbey Sınır kapısından görüntüler

Akalan İstihbarat 

-Sınır kapısından görüntüler
-Tırdan yakalanan sülfürik asit indirilmesi
-detaylar

( KİLİS ) KİLİS

- Kilis’in Elbeyli ilçesinde bulunan Çobanbey Sınır Kapısında Türkiye’den Suriye’ye götürülmek istenen patlayıcı yapımında kullanılan bin 990 litre sülfürik asit yakalandı.Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Türkiye’den Suriye’ye gitmek üzere, ihracat beyannamesinde 24 bin 200 kilo Gübre yüklü olduğunu beyan eden sevkli tır aracında yapılan aramada, Suriye’ye ihracatı yasak olan patlayıcı yapımında kullanılan bin 990 litre sülfürik asit ele geçirdi.Olayla ilgili olarak, tır sürücüsü gözaltına alındı.
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