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Patlayan su borusu yolları göle çevirdi
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28 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Patlayan su borusu yolları göle çevirdi

Patlayan su borusu yolları göle çevirdi

Yollardan detay

Kanald Esnaf Sudan Boru Hattı Sanayi Sitesi 

-kanaldan gelen sudan detay
-esnaf ile röp
-araçların yoldan geçişinden detay

( KARABÜK ) - KARABÜK

- Karabük’te patlayan su borusu nedeniyle yollar göle dönerken, esnaf dükkanlarını basmak üzere olan suyu bariyerle engelledi. Öğlebeli Mahallesi’nde su boru hattında patlama meydana geldi. Patlama sonrası kanaldan akan su sanayi sitesinin yollarını göle çevirdi. Bariyerle suyun yönünü çeviren esnaf dükkanını su basmaktan kurtardı. Vatandaşların haber vermesi üzerine Karabük Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, patlayan borunun yerini belirlemek için çalışma başlattı. Esnaflardan biri aniden basan su ile neye uğradıklarını şaşırdığını belirterek, belediyeye haber verdiklerini söyledi.

(RB-
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