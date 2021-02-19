Patlayan hortumdan çıkan sular buz tuttu, görsel şölen oluştu

- Bursa'da patlayan hortumundan çıkan sular, soğuk havayla birlikte buz tuttu, ortaya görsel şölen çıktı. Bursa'nın Karacabey ilçesinde dün gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 7 dereceye kadar düştü. Mecidiye Mahallesi'ndeki bir evin patlayan bahçe hortumundan fışkıran su, zeytin ağaçlarında sarkıtlar oluşturdu. Ortaya buzdan yapılmış heykelleri andıran görüntüler vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.
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