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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Patlayan hortumdan çıkan sular buz tuttu, görsel şölen oluştu

Patlayan hortumdan çıkan sular buz tuttu, görsel şölen oluştu

Horumdan çıkan suların ağaç üzerinde buz tutmuş görüntüleri

( BURSA ) BURSA

Hava Sıcaklığı Uttu Bahçe Hortumu 


- Bursa'da patlayan hortumundan çıkan sular, soğuk havayla birlikte buz tuttu, ortaya görsel şölen çıktı. Bursa'nın Karacabey ilçesinde dün gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 7 dereceye kadar düştü. Mecidiye Mahallesi'ndeki bir evin patlayan bahçe hortumundan fışkıran su, zeytin ağaçlarında sarkıtlar oluşturdu. Ortaya buzdan yapılmış heykelleri andıran görüntüler vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.
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