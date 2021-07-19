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Patlayan elektrik trafosu korku saçtı
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19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Patlayan elektrik trafosu korku saçtı

Patlayan elektrik trafosu korku saçtı

trafonun patlama anı

Gürültü Elektrik Trafosu Patlama Anı Yangın Yangına Müdahale 

-trafodan çıkan yangın
-vatandaşların koşuşturması
-detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da aşırı yüklenmeden dolayı ısınan elektrik trafosu patlayarak, çevreye ateş saçtı.Şanlıurfa’da aşırı yüklenmeden dolayı ısınan trafo, büyük bir gürültüyle etrafa ateş saçtı. Patlama çevrede korkuya yol açarken, ardından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Ruha Mahallesi'nde meydana geldi. Aşırı yüklenmeden dolayı mahallede bulunan elektrik trafosu büyük gürültü ile patlayarak etrafa ateş saçtı. Paniğe kapılan mahalleliler patlamanın ardından yangın yangınla karşılaştı. Yangını görenler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, çevre güvenliğini aldı. DEDAŞ yetkililerinin de akımı kesmesiyle itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yetkililer aşırı yüklenmeden dolayı ısınan trafonun patlamaya neden olduğunu belirtti.
Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın söndürülürken, yangında herhangi bir yaralanma yaşanmadı.
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