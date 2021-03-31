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31 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Patlayan düdüklü tencere yaşlı çifti yaraladı

Patlayan düdüklü tencere yaşlı çifti yaraladı

Yaşlı çiftin acil servise alınması

( KONYA ) KONYA

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- Konya'nın Beyşehir ilçesinde, mutfakta ocakta yemek pişirildikten sonra kapağı açılmak istenirken patlayan düdüklü tencere yaşlı çifti yaraladı. Olay, Hamidiye Mahallesi 40816 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mutfakta düdüklü tencerede et yemeği pişiren K.A. (74), tencerenin kapağını açmakta zorlanınca iddiaya göre eşi A.A.'dan (82) yardım istedi. A.A., tencerenin kapağını açmak isterken oluşan basınçtan patlayarak havaya fırlayan kapak, yaşlı karı kocanın yaralanmasına yol açtı. Yaralı çiftin el, kol ve gözünde sıcak sudan kaynaklı yanıklar oluşurken, sağlık ekipleri tarafından ambulansla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralı çiftin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. (ARÖ-FM-
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