Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Patlatılan havai fişek yangın çıkarmıştı: Sorumsuzluğa ceza
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
7 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Patlatılan havai fişek yangın çıkarmıştı: Sorumsuzluğa ceza

Patlatılan havai fişek yangın çıkarmıştı: Sorumsuzluğa ceza

ARŞİV

( İZMİR )- İzmir'de havai fişek sorumsuzluğu affedilmedi İZMİR

Sosyal Medya Orman Yangınları Ağaçlı Harekete Geç Havai Fişek 


- İzmir'in Karabağlar ilçesinde, bir düğün esnasında patlatılan havai fişeklerin yangına sebep olmasının ardından harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi, yangına neden olan şahsı tespit edip cezai kesti. Türkiye günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ederken, İzmir’in Karabağlar ilçesinde bir düğün sırasında atılan havai fişekler yangına sebep olmuştu. Bir yandan ağaçlık alana yönelen yangın söndürülmeye çalışılırken, diğer yandan bir kişinin havai fişek atarak sorumsuzca davranması bu kadar da olmaz dedirtmişti. Görüntülerin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Ceza kesildi Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Peker Mahallesi'nde havai fişeklerle yangına neden olan şahsı tespit etti. Sokak düğünü sırasında düğün sahibinin ihmalleri sonucunda çıktığı anlaşılan yangın nedeniyle düğün sahibi hakkında cezai işlem uygulandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Belediyemize bağlı tüm mesire alanlarında ateş yakmak yasaklanmıştır. Kent genelinde havai fişek kullanımına izin verilmeyecektir. Ormanlık bölgelerimiz zabıta ekiplerimiz tarafından 7-24 denetime alınmıştır” ifadelerine yer vermişti. (HG-
İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı