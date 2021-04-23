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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Patlamanın yaşandığı fabrikada hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Patlamanın yaşandığı fabrikada hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Drone görüntüleri

( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL

Fabrika Ambalaj Fabrikası 


- Bağcılar'da patlamanın yaşandığı ambalaj fabrikası drone ile havadan görüntülendi. Patlama sonrası fabrikada büyük hasar oluştuğu görüldü.
Bağcılar'da sabaha karşı 05:00 sıralarında iki katlı bir ambalaj fabrikasında patlama yaşanmış, olaya çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etmişti. Patlamanın yaşandığı fabrika drone ile havadan görüntülendi. Drone görüntüleriyle fabrikanın şiddeti de gün yüzüne çıktı. Patlamanın etkisiyle fabrikada büyük hasarın meydana geldiği görüldü
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